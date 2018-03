Uma boa sugestão de pauta que eu peguei no blog do Rogério Pacheco Jordão: “Não deve haver trabalho mais árduo do que o do cortador de cana. Pesquisadores da Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) filmaram o trabalho destes cortadores e contaram, em computador, 3.994 flexões de coluna e 3.792 golpes de podão ao longo de uma jornada de 8 horas; o cidadão chega a carregar 11 toneladas por dia. Como cerca de 75% do corte de cana no Brasil é manual (por conta do tipo de terreno), supõe-se que é nessa base que nos tornaremos campeões mundiais de exportação de etanol…Para quem quer saber mais sobre este estudo da UNIMEP, o pesquisador é o Erivelton Fontana de Laat, no e-mail: eriveltonlaat@bol.com.br”.

