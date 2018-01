No suplemento de turismo do New York Times, dicas para quem vai passar um fim de semana em Buenos Aires. Para quem gosta de jazz, por exemplo, eles sugerem o Thelonius Club, no bairro de Palermo. O Miranda (parrilla argentina) — foto acima — está entre as dicas gastronômicas.

