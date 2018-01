No suplemento de turismo do New York Times, matéria em tópicos mostra 31 lugares que, segundo os editores do jornal, devem estar na lista de destinos para 2010. O Brasil está lá, representado pela Bahia (O Zank Hotel [foto], em Salvador, é um dos hotéis indicados).

