Post do blog do Almir de Freitas que divido com os leitores deste blog (clique na imagem para ampliar):

“Sem querer teorizar demais, eu diria que temos, pela ordem, a questão existencial expressa 1) com a ingenuidade sábia das crianças; 2) com o sarcasmo típico de quem não participa (ou não participa ainda) do mundo como ele é; e 3) com o cinismo típico dos personagens mais simpáticos das tiras.

Mais que isso vira paper de semiótica.”