237 razões para o sexo

Por que você fez sexo? Cyndy Meston e David Buss, pesquisadores da Universidade do Texas, fizeram essa pergunta para cerca de 2000 mil pessoas e publicaram o trabalho na edição de agosto da Archives of Sexual Behavior. Eles chegaram ao seguinte resultado: uma lista de 237 razões – que vão de “Eu queria me sentir mais próximo de Deus” (ah, sei…) até “Eu estava bêbado” (epa!). A dupla daria uma bela entrevista. O resultado seria diferente no Brasil? Quais as peculiaridades da nossa cultura? Um trecho da matéria que saiu na edição de hoje do New York Times: “Others said they did it to “help me fall asleep,” “make my partner feel powerful,” “burn calories,” “return a favor,” “keep warm,” “hurt an enemy” or “change the topic of conversation.” The lamest may have been, “It seemed like good exercise,” although there is also this: “Someone dared me.” Dr. Buss has studied mating strategies around the world — he’s the oft-cited author of “The Evolution of Desire” and other books — but even he did not expect to find such varied and Machiavellian reasons for sex. “I was truly astonished,” he said, “by this richness of sexual psychology.”” Uma ótima pauta, com certeza.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.