Para quem gosta de JD Salinger (foto), este site vale a visita. Lá estão links para 22 textos (em inglês) do autor de “O Apanhador no Campo de Centeio” que foram publicados em diversas revistas durante sua carreira, mas que nunca apareceram em livros. A coleção inclui “The Young Folks“, a primeira das histórias dele já publicada. (Dica do Silvio Herbas). A foto acima eu peguei no site da revista Esquire.

