1959: há 50 anos, um ano especial para o jazz

1959: o “ano miraculoso do jazz” completa 50 anos e o Wall Street Journal lembra da efeméride com uma matéria que explica como tudo aconteceu. Dave Brubeck, pianista-compositor que contribuiu para tornar aquele ano um marco para o jazz, comenta : “É um mistério o porquê de tudo ter acontecido ao mesmo tempo”. Algums exemplos (tirados do YouTube):

Ahmad Jamal Trio: Darn That Dream (1959); Horace Silver: Señor Blues (1959); Art Blakey’s Jazz Messengers: Night in Tunisia (1959); Gerry Mulligan/Art Farmer: Moonlight In Vermont (1959); Miles Davis / Gil Evans Orchestra (1959); Bud Powell with Kenny Clarke – Get Happy (1959).