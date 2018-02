Repensando o sono

Sugestão de leitura: o texto “Rethinking Sleep“, publicado pelo New York Times. Graças em parte à tecnologia, cerca de 41 milhões de pessoas nos Estados Unidos — cerca de um terço de todos os adultos que trabalham — dormem seis horas ou menos por noite, segundo com um relatório recente do Centro de Controle de Doenças e Prevenção. E privação de sono é um problema que atravessa as questões econômicas: cerca de 42% dos trabalhadores na indústria de mineração dizem que dormem pouco, enquanto cerca de 27% dos trabalhadores da indústria de seguros ou finanças reclamam da mesma coisa.

