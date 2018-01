O Times de Londres publicou uma matéria com os 12 museus mais legais do mundo (segundo eles, claro) . Todos incluem algo diferente como DJ’s, guia turísticos virtuais, atrações interativas e filmes. Faltou o Museu do Futebol, em São Paulo. Três que aparecem na lista:

THE DARWIN CENTRE London

MUSEE DE QUAI BRANLY Paris

NEWSEUM Washington DC