Vale entrar neste link do site da Atlantic: são cerca de 100 fantásticas peças do jornalismo americano, selecionadas pela revista. Exemplos:

GQ / Dear Leader Dreams of Sushi by Adam Johnson

TEXAS MONTHLY / “Y’all Smell That? That’s the Smell of Money” by Bryan Mealer

THE BELIEVER / Wanted: Macho Men with Mustaches by Nicole Pasulka

GRANTLAND / The End and Don King by Jay Caspian Kang