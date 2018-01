A matéria de capa da edição de fevereiro da Budget Travel pode interessar: “Best Values 2008 — Here’s our list of TripAdvisor’s Top 100 Best Value hotels around the world, with quotes from travelers who have actually stayed in them.” São hotéis ao redor do mundo que cobram, no máximo, US$ 250 por uma diária. Eu acho meio caro, mas coloco aqui para os editores de turismo darem uma olhada.

