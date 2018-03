10 questões sobre o futuro do jornalismo

O jornalista Jeff Jarvis (foto), um dos “principais pensadores das mudanças que a Web 2.0 precipitou ao exercício da profissão”, segundo a Wikipedia, foi convidado pelo The Guardian para fechar um ciclo de debates sobre o futuro do jornalismo, voltado para o pessoal do jornal. O resultado está neste vídeo em duas partes (aqui e aqui); um resumo escrito, aqui. O autor disponibilizou também um conjunto de slides que foram usados como apoio para a apresentação.

