10 questões para jornalistas

Para jornalistas e estudantes de jornalismo: Matt Thompson, da Universidade do Missouri, escreveu “Ten questions for journalists in the era of overload“. As duas primeiras perguntas: “Estamos contribuindo para que a comunidade esteja mais bem informada ou simplesmente para que se distraia melhor?”; “Em que medida o que fazemos é importante para a nossa comunidade e porquê?”. Cada pergunta traz como complemento uma sugestão de leitura. (Dica do Leandro Fonseca).

