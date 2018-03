10 boas cenas de lutas do cinema

Neste link que eu peguei no site da Slate, uma galeria de vídeos com cenas de lutas de vários filmes de Hollywood, uma espécie de “evolução” desse tipo de cena na história do cinema. Tem desde Robert De Niro em “Touro Indomável” até a luta que eu escolhi para ilustrar este post, em que Bruce Lee enfrenta Chuck Norris (cinematograficamente menos importante mas uma boa representante do gênero). Outros filmes contemplados: “Assassinos por Natureza”, “Matrix” e “Oldboy” (este último com uma das minhas sequências favoritas). Aqui, a matéria sobre o tema.

