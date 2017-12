‘Stranger Things’: a Netflix inventa os anos 80

Das muitas coisas que vi sobre o fenômeno Stranger Things a mais curiosa foi um vídeo de YouTube que, depois de listar as incontáveis homenagens que a série faz aos filmes dos anos 80, dizia mais ao menos assim: “E tem também os uniformes da polícia, que foram inspirados no clássico Tubarão”.

Oi?

Achei estranho, porque me parecia óbvio que o uniforme do xerife e todas as roupas, cabelos, discos, pôsteres, jogos, móveis, bicicletas e carros de todos os outros personagens fossem “inspirados” na realidade mesmo, nas coisas que realmente existiram numa cidadezinha americana no ano de 1983 — e não em outra obra ficcional.

Mas, pensando melhor, esse singelo lapso de YouTube tem razão. Apesar da minuciosa reconstituição de época, a atmosfera de Stranger Things não se refere à realidade dos anos 80: ela se faz das outras tramas narrativas que os irmãos Duffer descosturaram e tornaram a costurar para compor um universo ficcional novo. Talvez seja essa a ilusão da nostalgia: quando temos a sensação de que estamos relembrando o passado em seus mínimos detalhes é porque já estamos fantasiando.

Como todo universo ficcional que se preze, o mundo de Stranger Things é coeso e autônomo, tem seus próprios seres e sua própria lógica, pode ser explorado e expandido até sei lá onde. De um jeito meio estranho e guardadas as devidas proporções, funciona mais ou menos como O senhor dos anéis ou Game of Thrones.

Ninguém se espanta quando dizem que J. R. R. Tolkien e George R. R. Martin se inspiraram em um catadão de mitos e arquétipos medievais para escrever suas obras. Afinal, elas têm um pouco de tudo: reis, magos, monstros, cavaleiros, batalhas, castelos, dragões…

Então, talvez não seja absurdo dizer que os irmãos Duffer também se inspiraram em um catadão de mitos e arquétipos — só que mais recentes. Afinal, Stranger Things também tem um pouco de tudo: conspirações do governo, adolescentes em crise, monstrengos saindo da parede, criaturinhas sobrenaturais andando de bicicleta e tantos outros temas e personagens que você já viu em alguma obra dos anos 80.

A diferença é que, quando Tolkien e Martin se sentaram para escrever seus universos ficcionais, a realidade da Europa medieval era uma sombra distante e apagada. Os mitos medievais já haviam sido recontados por outros mitos, um monte de narrativas reescritas sobre outras narrativas.

Agora, quando os irmãos Duffer filmam seu universo, a realidade do passado recente ainda está bem próxima e vívida. Os mitos que os filmes dos anos 80 contaram estão sendo recontados pela primeira vez.

Mas o que impressiona — e talvez ajude a explicar o sucesso de Stranger Things — é a velocidade com que os irmãos Duffer começaram a transformar os anos 80 em um universo ficcional próprio, cada vez mais distante da realidade e mais cercado por outras referências ficcionais. Um mundo que, assim como os de O senhor dos anéis ou Game of Thrones, poderá se expandir em inúmeras temporadas, passar para outras mídias, gerar muitas outras narrativas. Com um pouco mais de imaginação, os irmãos Duffer poderiam dar a seu universo um nome bacana e evocativo como “Westeros” ou “Terra Média”. Mas não: pelo menos por enquanto, ainda dá para chamar só de “Anos 80” mesmo.

Talvez seja só questão de tempo. Quem sabe daqui a umas gerações a Netflix calcule lá pelos seus algoritmos que os jovens querem rever Stranger Things, uma série das antigas que marcou a juventude de seus pais, avós, bisavós… Para esses jovens do futuro, as músicas de Bowie e do Clash talvez venham a ser o que o uniforme do xerife é para os jovens de hoje: referências dentro de referências, mitos recontados por outros mitos, sombras de sombras de sombras. Coisas estranhas, de fato.

