Nossos malvados favoritos

Eu não sou besta pra tirar onda de herói

Raul Seixas

É estranho admitir, mas temos um certo fascínio pelos vilões. Dá uma olhada aí na sua galeria de personagens prediletos. Aposto que tem Coringa, Darth Vader, Hannibal Lecter, Michael Corleone, Walter White, Frank Underwood. Nos últimos tempos talvez tenha entrado o Pablo Escobar do Wagner Moura.

Mas por que ficamos vidrados nesses caras?

Bom, em primeiro lugar, todos eles protagonizam histórias de sucesso. São estrategistas, obstinados, sedutores, competentes, brilhantes e, claro, poderosos. Dariam ótimos cases de palestra motivacional.

Segundo, os vilões estão livres para serem doidos, caóticos, arbitrários, amorais. E isso tem um efeito catártico sobre nós: curtimos a vertigem de ver alguém com liberdade para transgredir tudo o que consideramos certo e justo .

Terceiro, os vilões é que nos revelam a essência do que somos e do mundo em que vivemos . Se os acompanhamos em sua jornada por dinheiro, fama, redenção e vingança é porque, lá no fundo, compreendemos sua natureza e sua motivação. Olhamos nos seus olhos para ver nossa contraface sombria, para vislumbrar o que seríamos capazes de fazer se tivéssemos a necessidade, a oportunidade. Mais que os heróis bonzinhos de ideais inatingíveis, são os vilões que nos fazem questionar nossos limites, que nos mostram como são falhas as leis que nos regem, como é frágil a ordem que nos cerca, como é tênue a linha que nos separa da loucura e da perversidade.

Não é todo mundo que tem apreço pelos vilões, claro. E muita gente se espanta com as narrativas que os tomam como protagonistas. Algumas das críticas contra a série Narcos lembram as reações negativas ao filme The Bunker, de 1981, no qual Anthony Hopkins interpreta um Adolf Hitler aflito com seu destino, afetuoso com seus cães e, por isso, mais humano. Será que é certo humanizar esses facínoras sanguinários, esses seres odiosos que nos parecem a própria encarnação do mal absoluto?

Até certo ponto, são críticas justas, pois alertam que as histórias que trazem o vilão em primeiro plano correm o risco de romantizar a barbárie e justificar o injustificável . Mas, ainda assim… Não creio que alguém possa absolver Pablo Escobar ao ver seu carinho pela família, muito menos perdoar Adolf Hitler ao saber de seu amor pelos cães.

Quase ao contrário, penso que mostrar o “lado bom” dessas figuras nos ajuda a tentar entendê-las para além do maniqueísmo barato. E que é sempre bom lembrar que, no mundo real, os vilões não surgem do nada, como manifestação espontânea do mal absoluto. São pessoas com ambições e fraquezas, que fizeram escolhas perversas num mundo que permitiu sua perversidade. São bem mais complexos que a mera caricatura demoníaca de bigodinho, olhos esbugalhados e risada ensandecida, sempre com um plano estapafúrdio de dominar o mundo. E, exatamente por isso, muito mais assombrosos.

Nessa semana finalmente cassaram o mandato do deputado Eduardo Cunha, que há tempos é comparado a Frank Underwood — e chegou a ganhar o apelido de “malvado favorito” desde que aceitou o pedido de impeachment de Dilma Rousseff. O paralelo é cômico, trágico, cansativo, mas faz sentido. Com perspicácia política e moralidade duvidosa, Cunha e Underwood viveram trajetórias de sucesso, saíram dos bastidores para o centro do poder parlamentar porque desde cedo enxergaram o real funcionamento do Congresso e souberam manipulá-lo para garantir seus interesses. Quando dirigem seu olhar cínico para a câmera, os dois nos revelam toda a podridão do sistema.

O paralelo, felizmente, parou por aí: ao contrário de Underwood, Cunha foi abandonado antes de chegar à presidência do país. Mas isso não pode ser pretexto para que essa história se transforme em uma fábula moral com final feliz. Achar que a queda do vilão caricato — desse ou dos próximos — traz de imediato a ordem e a harmonia é uma ilusão de conto de fadas. A verdade é bem mais complexa O sistema continua perverso. A morte de Escobar não pôs fim a Narcos. A queda de Cunha também não vai encerrar as mazelas da política brasileira. Foi só o fim de uma temporada.

