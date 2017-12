As máquinas do tempo, os historiadores do futuro e nós

E tudo foi desbotando até desaparecer

Cícero

Desde 1895, ano em que o escritor inglês H.G. Wells publicou A Máquina do Tempo, as obras de ficção científica criaram e recriaram inúmeras versões da viagem para o passado e o futuro. Mas essas várias narrativas têm uma coisa curiosa em comum: sempre que precisam explicar e justificar suas viagens, os viajantes no tempo acabam falando em possibilidades muito caras aos historiadores.

Com a “máquina do tempo” podemos verificar a exatidão dos relatos históricos, diz o herói do livro de Wells. Com o “cronoscópio” podemos refutar as ideias falsas que temos sobre os antigos, diz um protagonista de Isaac Asimov. Com as viagens podemos ver o que de fato ocorreu no passado sem ter de decifrar os acontecimentos a partir dos vestígios que deles restaram, garante um narrador de Arthur C. Clarke. Viajar no tempo é uma fantasia para todo historiador, pois expressa seu desejo de ser testemunha ocular da história.

Noventa anos depois da invenção de H.G. Wells, chegou a mais icônica das máquinas do tempo: a DeLorean do clássico De volta para o futuro. No filme de 1985, o Dr. Emmett Brown segue a sina dos inventores fictícios que o precederam: ao viajar no tempo, ele explica ao jovem Marty McFly, podemos testemunhar a declaração de independência dos Estados Unidos, o nascimento de Cristo ou ainda uma data aparentemente banal, o dia em que o Dr. Brown bateu a cabeça e teve a visão da máquina que iria construir trinta anos mais tarde.

Mas, mesmo com todo o passado pela frente, o que Dr. Brown planeja é viajar 25 anos no futuro, para ver o progresso da humanidade e, de quebra, saber quem ganhou os próximos 25 campeonatos nacionais de beisebol. É nessa hora que Marty pede: “Ei, Doc, dá uma olhada em mim quando chegar lá”. A máquina do tempo é uma fantasia para todos nós também, pois expressa nossa angústia em compreender o que aconteceu e, sobretudo, nossa ansiedade em saber o que acontecerá.

Não restam dúvidas de que vivemos agora tempos históricos, de que os historiadores do futuro vão querer voltar a este nosso presente, para ver com os próprios olhos cada incerteza e cada expectativa deste Brasil de 2016. Sem máquina do tempo, vão ter de se virar com vestígios que restarem de hoje: dados econômicos, fatos políticos, manchetes de jornais, fotos de Twitter, textões de Facebook, testemunhos diversos. Todas essas narrativas tentam registrar os últimos acontecimentos e, de imediato, já começam a projetar o amanhã que desejam. A tarefa dos futuros historiadores será juntá-las e confrontá-las, questionar suas intenções e sua veracidade, tentando enxergar em cores vivas aquilo que para nós é tão nítido e que para eles será tão desbotado, tão distorcido, tão obscuro.

É engraçado isso.

Os historiadores do futuro vão tentar imaginar como foi viver nos nossos tempos e nunca vão saber. Mas nós passamos o tempo todo sonhando com a chance de lhes perguntar aquilo que só eles saberão: “Ei, Doc, dá uma olhada em como estou aí no futuro, me diz como as coisas estão, quais foram as consequências dos atos de agora”. Acho que é aí que a gente entende como se faz a história: sem saber do dia seguinte, mas lutando para pintar uma realidade que não venha a desbotar nem desaparecer.

