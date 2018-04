A pós-verdade começa em você

Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos na última sexta-feira, dia 20. No sábado, enquanto a internet se inundava de fotos aéreas comprovando que havia muito mais gente na posse de Barack Obama que na de Trump, o porta-voz do governo recém-empossado declarou: “O nosso foi o maior público numa posse presidencial. E ponto final”.

No domingo, Kellyanne Conway, conselheira da Casa Branca, deu uma entrevista à NBC. O âncora do jornal lhe perguntou por que o porta-voz de Trump mentira sobre o tamanho do público na posse. “Você diz que o porta-voz mentiu”, ela respondeu, “mas ele apenas apresentou fatos alternativos”.

O âncora insistiu: “fatos alternativos não são fatos. São mentira”.

“Não tem como contabilizar multidões, não há como provar”, a conselheira respondeu, para o riso incrédulo e sarcástico do âncora. “Você pode rir de mim quanto quiser. Aliás, isso é simbólico do jeito como nós [o governo Trump] somos tratados pela imprensa. Eu só vou ignorar. Eu sou maior que isso, eu sou uma pessoa gentil e amável…”

O diálogo é bizarro na esfera das relações públicas, mas soa bem familiar no mundo das nossas redes sociais. Se eles estivessem no Facebook, um daria um hide no outro. E ponto final.

No Facebook, no Twitter e no WhatsApp é fácil silenciar, ocultar, bloquear, excluir e deixar de seguir as coisas de que não gostamos, as ideias com que não concordamos, as pessoas com quem não queremos conviver.

O negócio é que, quando só falamos com nossos iguais, não temos de encarar contra-argumentos. Aí nossas opiniões vão se tornando mais rígidas, extremas e, muitas vezes, distorcidas. Liberais ficam mais liberais, conservadores mais conservadores . Cada lado se fecha com suas certezas.

Pensando na “experiência do usuário”, as redes desenvolveram ferramentas e algoritmos que recortam e recontam o mundo para nos mostrar só o que queremos ver. Uma realidade ilusória, feita sob medida para cada um de nós, para satisfazer nossos gostos, interesses e crenças. Se algo não aparece na minha timeline, não existe. Se os outros não concordam comigo, eu ignoro. Se um dado me contradiz, é falso. Mas, se confirma o que penso, só pode ser verdadeiro. E ponto final.

Mentiras, radicalismos e obscurantismos existem desde sempre, claro. Mas agora encontram nas bolhas, filtros e caixas de ressonância das redes sociais um ambiente perfeito para a proliferação.

Esse fenômeno renovado ganhou um nome: pós-verdade , termo que a Oxford Dictionaries escolheu como “palavra do ano 2016” e definiu como “circunstâncias nas quais a opinião pública é mais influenciada por emoções e crenças pessoais do que por fatos objetivos”.

Os efeitos da pós-verdade estão aí para quem quiser ver. Ano passado, um dos responsáveis pela campanha do Brexit admitiu: “fatos não funcionam, é preciso se conectar com a emoção das pessoas. Daí o sucesso de Trump”. Em vez de lidar com a realidade, é muito mais eficiente incitar o medo, o ódio, a nostalgia, o orgulho ferido e essa ilusão tão reconfortante de que podemos escolher o que é verdade e o que é mentira.

Desde que a Casa Branca defendeu publicamente sua noção de “fatos alternativos”, as vendas de 1984, romance de George Orwell, aumentaram quase 10.000%. Pode parecer inusitado, mas faz sentido: nessa que talvez seja a mais clássica das distopias, é um Ministério da Verdade que estabelece o que é fato e o que é falso, e as pessoas são levadas a “rejeitar as evidências que aparecem diante de seus olhos”. Para o Big Brother e o Partido que controlam o universo ficcional do livro, não pode haver ciência, nem método empírico, nem pensamento crítico. “A própria existência da realidade é negada”.

Orwell começou a escrever 1984 antes do final da Segunda Guerra. Pensava no destino das sociedades sob os totalitarismos de Hitler, Stalin e Mussolini. Em algum momento dos anos 1990, o futuro que Orwell imaginara pareceu coisa do passado, pois a utopia da revolução digital prometia liberdade de informação, transparência, democracia, diálogo, tolerância, progresso e inteligência.

Vinte e tantos anos depois, não deixa de ser irônico que as tecnologias da internet estejam levando o mundo na direção contrária — e que os leitores americanos se sintam de volta à distopia de Orwell. Melhor que ninguém, ele descreveu como nossa obstinação em negar a realidade cria sociedades inteiras iludidas por suas próprias mentiras. Resta saber o que veremos quando abrirmos os olhos.

