Zona oeste de São Paulo ganha restaurante da Turma da Mônica

Depois da reinauguração do Parque da Mônica, a capital paulista agora recebe o Chácara Turma da Mônica, restaurante temático da turminha localizado em Pinheiros. O estabelecimento abriu suas portas nesta quarta-feira, 30.

O espaço de mais de 1.800 metros quadrados conta com uma cozinha adaptada para crianças, salões temáticos e uma loja de produtos. Estão previstas uma série de atividades educativas sobre meio ambiente e sustentabilidade, como a Oficina do Cascão, que terá atividades sobre reciclagem e o Disco Mônica, feito para receber shows e outras apresentações.

No cardápio, estão incluídos petiscos, sanduíches e massas, além de uma carta com 23 sabores de pizza. O restaurante atenderá no almoço e jantar e, aos domingos, terá bufê de café da manhã.