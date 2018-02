Zélia Duncan faz shows em São Paulo neste final de semana

A cantora Zélia Duncan se apresenta na capital paulista nesta sexta, sábado e domingo. Ela interpreta canções do compositor Itamar Assumpção e músicas de seu mais recente álbum, Pelo Sabor do Gesto.

Sobem ao palco com a artista, Ézio Filho (baixo e direção musical), Webster Santos (guitarra, violão, cavaco, bandolim), Leo Brandão (teclado, acordeon) e Jadna Zimmermann (bateria e percussão). O show de domingo contará com a participação especial do cantor Dani Black.

Serviço:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Show de Zélia Duncan no Tom Jazz

Dias 22, 23 e 24 de junho, às 22h

Endereço: Avenida Angélica nº 2331 – Higienópolis

Telefone: (11) 3255-0084

www.tomjazz.com.br

Couvert Artístico: R$ 100,00

Capacidade: 200 pessoas sentadas

Censura: 14 anos

Duração: Aproximadamente 1h30

Abertura da casa: 2h antes do espetáculo

Formas de pagamento: Dinheiro / Cheque / Todos os Cartões (Débito e Crédito)

Estacionamento com manobrista

Ar condicionado

Acesso para portadores de necessidades especiais