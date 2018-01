Zélia Duncan e Nando Reis participam de homenagem a Cassia Eller no Rock in Rio; veja fotos

Completando as homenagens do dia e encerrando os trabalhos desta sexta, 18, no Palco Sunset do Rock in Rio, um grupo de artistas que incluiu Zélia Duncan, Nando Reis e Arnaldo Antunes prestou suas reverências a Cassia Eller.

No final da apresentação, um momento inusitado e cheio de simbologias. Depois da atriz e cantora Tacy Campos erguer a camisa para mostrar os peitos, voltaram ao palco e seguiram o gesto Zélia Duncan e Mart’nália.

Confira algumas fotos do show:

