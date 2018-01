Zeca Pagodinho chama Xuxa de ‘Globeleza’ e leva bronca ao vivo na Record

Já caiu na rede: Zeca Pagodinho participou nesta segunda-feira, 31, do programa de Xuxa Meneghel na Record e levou uma pequena bronca da apresentadora após uma gafe. Durante a apresentação do cantor, Xuxa e a convidada Valeria Valenssa estavam sambando no palco quando ele as chamou de ‘globeleza’.

Em seguida, Xuxa corrigiu: “Você falou Globeleza, mas agora é Recordbeleza”, disse, arrancando risos da plateia. O programa está na terceira edição (leia mais abaixo).

Na última semana, a apresentadora já havia tomado a liderança de MasterChef no Twitter.

