Zeca Baleiro se apresenta com Lokua Kanza

Roberta Pennafort – O Estado de São Paulo – RIO

Zeca Baleiro se apresenta sob um lindo pôr do sol, fazendo jus ao nome do palco alternativo. Tendo como convidado o congolês Lokua Kanza, que canta em português, inglês, francês e lingala, Baleiro preferiu lados B, como Vai de Madureira e Versos perdidos. O público, que já era bom no início da tarde, parece pretender ficar pelo gramado até a noite começar.

Setlist do show:

Filosofia

Você não liga pra mim

Vai de madureira

Versos perdidos

Plus Vivant

Mundo dos Negócios

Shadow Dancer

Wapi

Babylon

Bola dividida

Telegrama

Toca Raul