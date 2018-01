“Zé Ramalho com Sepultura vão entrar para a história”

Exclusivo: Mini entrevista com Zé Ricardo

Julio Maria

Zé Ricardo, curador do Palco Sunset, o homem que passa o ano pensando nas reuniões nem sempre óbvias que podem dar certo, via o show dos portugueses do Black Mamba da plateia com um sorriso de criança. A pedido da reportagem, tirou ali um rápido extrato do que passou e do que deve passar por seu terreno.

Já é possível um balanço?

Cara, eu estou muito satisfeito com o que está acontecendo até agora. Tudo dando certo.

A qualidade de som do ano passado foi o calcanhar de Aquiles do festival. Acha que melhorou?

Muito. Estamos usando o mesmo PA (potência e qualidade das caixas de som) que o Palco Mundo usa. Sempre achei que esses artistas aqui mereciam isso.

Qual a melhor reunião até agora?

Estou esperando muito por Ivan Lins e George Benson (que seria às 19h30). E posso te dizer que Zé Ramanho com Sepultura (no próximo domingo, dia 22) vai entrar para a história da música brasileira como quebra de barreiras entre estilos.

Adianta pra gente o que já tem costurado para o Rock in Rio de 2015?

(Risos) O que posso dizer é que vai ter gente no Palco Sunset em 2015 que neste ano está no Palco Mundo.