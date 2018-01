Depois que a sua boneca fez uma participação especial num vídeo de Stranger Things na quarta-feira, 3, agora é a própria Xuxa quem entrou no “brincadeira”. Em um promo postado hoje pelo Netflix, a apresentadora do Xou da Xuxa recebe uma carta de Joyce (personagem de Winona Rider), que conta o desaparecimento de Will (Noah Schnapp), e então pede ajuda dos espectadores para achar o “baixinho”.

Veja: