‘Wonderwall’, do Oasis, é escolhida a melhor música de todos os tempos

Wonderwall , do Oasis, foi escolhida como a melhor música britânica de todos os tempos, segundo uma enquete realizada pela Radio X, de Londres. Don’t Look Back in Anger, Champagne Supernova e Live Forever, todas da banda dos irmãos Gallagher, ficaram na segunda, terceira e quarta posição respectivamente. A pesquisa teve ao todo 50 mil votos.

Músicas como Heroes e Life on Mars?, de David Bowie, Gimme Shelter, dos Rolling Stones, Bohemian Rhapsody, do Queen, How Soon is Now?, do The Smiths e Love Will Tear Us Apart, do Joy Division, também aparecem na lista.

Wonderwall, Don’t Look Back in Anger e Champagne Supernova integram o disco (What’s the Story) Morning Glory?. O Oasis se separou em 2009, após brigas entre Liam e Noel Gallagher.

