Winona Ryder confirma sequência de ‘Beetlejuice’

O diretor Tim Burton já havia anunciado, e nesta terça-feira, 11, a atriz Winona Ryder confirmou seu envolvimento no projeto para Beetlejuice 2 (no Brasil, o filme foi lançado como Os Fantasmas Também Se Divertem, em 1990).

Em uma entrevista ao programa Late Night com Seth Meyers, a atriz ainda afirmou que não sabe de mais nada e se disse animada com a produção. “Se ele disse eu também posso dizer, mas eu realmente não sei muito mais do que todo mundo”, disse a atriz.

Questionada se o personagem ainda desperta algo nas pessoas, Winona disse que sim e que fica muito emocionada quando acontece. “Crianças… como elas conhecem?!”, brincou a atriz.

O personagem título, que no Brasil teve o nome traduzido ao pé da letra para Besouro Suco, foi interpretado por Michael Keaton. O ator, que também interpretou o Batman em dois filmes, de 1989 e 1992, sob o comando do diretor, disse em 2014 que se Burton estivesse no projeto, ele também estaria.

Beetlejuice era um fantasma que assombrava uma casa abandonada quando o nome dele era repetido em voz alta três vezes. Winona interpretava Lydia Deetz, papel que ela deve voltar nesta nova sequência. Beetlejuice 2 não tem previsão de estreia.