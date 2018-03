Wilson Alves-Bezerra, colaborador do ‘Estado’, lança livros de resenhas em São Paulo

O escritor e professor de literatura da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) Wilson Alves-Bezerra lança nesta quinta-feira, 2, em São Paulo, o livro Páginas Latino-Americanas – Resenhas Literárias (2009-2015), na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, às 19h.

A obra, publicada pela Edufscar / Oficina Raquel, conta com textos publicados no Estado e também em outros jornais, como O Globo, Jornal do Brasil e O Estado de Minas, sobre a literatura do continente.

Clique aqui para ler algumas das resenhas de Alves-Bezerra para o Estadão.

Ele também é autor de Histórias zoófilas e outras atrocidades (2013), Vertigens (Iluminuras, 2015) e O Pau do Brasil (Urutau, 2016), de poemas, e outros livros de ensaios e traduções. Ele é doutor em literatura comparada pela UERJ e mestre em literatura hispano-americana pela USP, onde também se graduou. É professor de Departamento de Letras da UFSCar, onde atua na graduação e no mestrado.