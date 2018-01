Will Smith posta foto com o elenco da adaptação de ‘Aladdin’

A Disney divulgou nesta quarta-feira, 6, o elenco de Aladdin, adaptação em live action do clássico animado. A produção está em andamento no Longcross Studios, na região de Londres.

O elenco inclui Will Smith como o Gênio, Mena Massoud (Aladdin), Naomi Scott (Jasmine), Marwan Kenzari (Jafar), Navid Negahban (sultão, o governante de Agrabah, Nasim Pedrad (Dalia), Billy Magnussen (Prince Anders) e Numan Acar (Hakim).

Aladdin tem direção de Guy Ritchie (Sherlock Holmes) e roteiro de John August (Dark Shadows, Big Fish) com base no filme de animação de 1992 e nas histórias de Mil e Uma Noites.

O produtor é Dan Lin (The LEGO Movie) com o ganhador do Globo de ouro Marc Platt (La La Land), Jonathan Eirich (Deathnote) e Kevin De La Noy (The Dark Knight Rises) como produtores executivos.

O compositor vencedor do premiado pelo Oscar, Alan Menken (Beauty and the Beast), prepara novas gravações das músicas originais escritas pelos letristas Howard Ashman e Tim Rice, bem como duas novas músicas escritas pelos compositores vencedores do Oscar e Tony Award, Benj Pasek e Justin Paul (La La Land, Dear Evan e Hansen).