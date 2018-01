Will Smith e Joel Edgerton vêm ao Brasil apresentar o filme ‘Bright’ na CCXP

A Netflix anunciou neste domingo, 19, que vai trazer ao Brasil os atores Will Smith e Joel Edgerton, além do diretor David Ayer, para apresentar o filme Bright, na Comic Con Experience (CCXP) 2017. O evento ocorre entre os dias 7 e de 10 de dezembro, na São Paulo Expo.

Cerca de 70% dos ingressos para a CCXP já foram vendidos, segundo o Omelete, um dos produtores do evento. As entradas para o sábado, 9, já estão esgotadas. Ingressos para os outros dias variam de R$99 a R$169, e estão à venda no site da CCXP.

Bright que segue dois policiais, Ward (Smith) e o orc Jakoby (Edgerton), que lutam para proteger uma relíquia que, nas mãos erradas, pode destruir o mundo todo. O filme é dirigido por David Ayer (Esquadrão Suicida), e será lançado na Netflix no dia 22 de dezembro.