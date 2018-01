Will Smith, Ariana Grande e mais artistas aparecem na prévia da série do ‘Carpool Karaoke’

Depois de se tornar um grande sucesso como um quadro do programa The Late Late Show, do apresentador James Corden, o Carpool Karaoke vai ganhar uma série própria a partir da plataforma de streaming Apple Music.

Aproveitando a presença de Corden como apresentador do Grammy, no último domingo, 12, a Apple divulgou o primeiro teaser do seu novo programa, que deve mudar um pouco o formato do quadro.

A prévia mostra que não apenas James Corden irá dirigir o carro, que roda cidades levando artistas que cantam suas próprias músicas como num karaokê. John Legend, Seth MacFarlane e Chelsea Handler são alguns dos novos motoristas, que levam passageiros como Will Smith, Ariana Grande, Blake Shelton e Alicia Keys.

Em entrevista à Variety, o chefe de conteúdo da Apple Music, Eddy Cue, revelou que o Carpool Karaoke deverá estrear em abril na plataforma.

Desde que estreou o quadro do The Late Late Show, o apresentador James Corden já deu “carona” a nomes como Madonna, Adele, Lady Gaga e Red Hot Chilli Peppers. Confira quem já participou: