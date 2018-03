Além de estar vindo para o Brasil depois de 10 anos, o Wilco lançou, nesta quinta-feira, 14, uma música inédita, chamada Locator.

A canção, segundo uma postagem na banda no Facebook, é para comemorar o aniversário de um ano do disco Star Wars (que saiu, também de surpresa, no dia 14 de julho de 2015).

Para baixar a música, é necessário entrar no site do Wilco (wilcoworld.net) e colocar um e-mail válido. O botão de ‘download’ aparece em seguida.