Wilco anuncia novo álbum, ‘Schmilco’, para setembro; ouça nova faixa

Depois de liberar, na semana passada, uma faixa inédita em homenagem ao primeiro aniversário de lançamento de Star Wars, nesta terça, 19, o Wilco anunciou seu 10.º álbum de estúdio: Schmilco será lançado no próximo dia 9 de setembro, pela gravadora da banda, a dBpm Records.

Um mês depois, no dia 8, a banda norte-americana toca no Brasil pela primeira vez em 10 anos. Saiba mais sobre o show.

A capa do disco foi feita pelo celebrado ilustrador e desenhista espanhol, Joan Cornellà.

O tracklist (não oficial) de Schmilco é o seguinte:

01 “Normal American Kids”

02 “If I Ever Was A Child”

03 “Cry All Day”

04 “Common Sense”

05 “Nope”

06 “Someone To Lose”

07 “Happiness”

08 “Quarters”

09 “Locator”

10 “Shrug And Destroy”

11 “We Aren’t The World (Safety Girl)”

12 “Just Say Goodbye”

Já é possível ouvir a primeira faixa aqui:

Ou no link, pelo site oficial da banda: