‘(What’s the Story) Morning Glory?’ completa 20 anos

No dia 2 de outubro de 1995, o Oasis lançou aquele que se tornaria o maior e mais importante disco de sua carreira. (What’s the Story) Morning Glory? vendeu cerca de 22 milhões de cópias pelo mundo. Hits como Wonderwall, Don’t Look Back In Anger, Champagne Supernova e Some Might Say logo alcançaram o topo das paradas de sucesso. O álbum espalhou o britpop pelos quatro cantos e fez dos irmãos Gallagher dois dos maiores ícones da música dos anos 1990. Desde então, a rivalidade com o Blur só aumentou.

As faixas do disco

Hello

Roll With It

Wonderwall

Don’t Look Back In Anger

Some Might Say

Cast No Shadow

She’s Electric

Morning Glory

Champagne Supernova

Bonehead’s Bank Holiday