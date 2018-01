‘Westworld’: 7 teorias de fãs sobre a série que vão explodir a sua cabeça

Seriado é exibido aos domingos, às 23h, pelo canal por assinatura HBO

Westworld, série de TV da HBO que ocupa o horário das 23h aos domingos, acaba de chegar na metade de sua temporada de estreia, com a exibição do quinto episódio neste dia 30, mas já caiu no gosto daqueles fãs de ficção científica.

Como ocorreu com Lost e segue em uma penca de seriados depois dela, chegando até Game of Thrones, as teorias sobre os mistérios deixados por Westworld inundam as redes sociais a cada novo episódio lançado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Inspirada no filme Westworld – Onde Ninguém Tem Alma, de 1973, Westworld leva sua trama a um parque de diversões futurístico nos quais robôs começam a tomar consciência da sua existência e tem deixado muitas pontas soltas ao longo da narrativa.

Um prato cheio para a criação de novas teorias. O jornal britânico The Guardian reuniu sete delas. Conhece outras? Escreva nos comentários.

Confira na galeria abaixo, mas tome cuidado com possíveis spoilers caso você não esteja em dia com a série: