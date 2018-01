Wes Anderson anuncia nova animação em stop-motion sobre cachorros

‘Isle of Dogs’, do diretor de ‘O Fantástico Sr. Raposo’ e ‘O Grande Hotel Budapeste’, terá Bill Murray, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, entre outros

Em um vlog (abreviação de vídeo-blog), o diretor Wes Anderson anunciou que irá criar mais uma animação em stop-motion, como ‘O Fantástico Sr. Raposo’, de 2009. No vídeo, que pode ser assistido abaixo, o norte-americano revela o título do filme, fala sobre o elenco estrelado e ainda apresenta a imagem do personagem que será dublado por Edward Norton, o protagonista.

“Estou aqui para oficialmente anunciar o começo do meu novo filme, que se chamará Isle of Dogs”, disse o diretor no vídeo. O título, em tradução livre para português, é algo como Ilha dos Cachorros. “Será uma animação filmada em Londres”, completa Anderson.

Existe, em Londres, uma área com esse mesmo nome, Isle of the Dogs, localizada na região leste da capital da Inglaterra. Não está claro, contudo, se a animação de Anderson se passará na região ou se será, de fato, existirá uma ilha só povoada com cachorros.

No vídeo, Edward Norton dá as caras. Assim como o cachorro a ser dublado pelo ator (imagem acima).

O elenco do filme ainda terá nomes como: Bryan Cranston, Bill Murray, Jeff Goldblum, Scarlett Johansson, F. Murray Abraham, Tilda Swinton, Kunichi Nomura, Harvey Keitel, Akira Ito, Akira Takayama, Koyu Rankin, Yoko Ono, Courtney B. Vance, Greta Gerwig, Frances McDormand, Bob Balaban e Liev Schreiber.

Não há data para a produção do filme estrear, contudo. Anderson, contudo, diz que a produção está parra começar.

Também foi divulgado o pôster com uma arte conceitual do filme. Confira:

Abaixo, o vídeo com o anúncio de Wes Anderson: