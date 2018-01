Warner produzirá série sobre os últimos 4 meses de vida de Michael Jackson

WASHINGTON – Os últimos quatro meses de vida do lendário “rei do pop” Michael Jackson virarão uma série de televisão que será produzida pela Warner Bros. e baseada no livro do escritor e estrela da televisão, Tavis Smiley.

A data para o lançamento desta série televisiva sobre o intérprete de Thriller ainda é não foi revelada, embora para junho de 2016 esteja prevista a publicação do novo livro de Smiley, intitulado “Antes que me julgue: o triunfo e a tragédia dos últimos dias de Michael Jackson”, informou a Warner Bros.

A companhia americana detalhou em comunicado que o livro de Smiley, que tem seu próprio programa na rede PBS, passará pelos “altos e baixos” da vida de Jackson, morto em 25 de junho de 2009 em Los Angeles por uma overdose de remédios administrados pelo seu médico pessoal, Conrad Murray.



O livro, sobre o qual será baseada a futura série de televisão, faz um relato da constante busca por privacidade da estrela, assim como as pressões da fama que “lhe tornaram socialmente frágil e quase incapaz de viver”, segundo a nota. (EFE)