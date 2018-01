Warner pode substituir Ben Affleck como Batman nos cinemas, diz revista

A revista especializada em cultura e entretenimento The Hollywood Reporter publicou nesta sexta-feira, 21, em seu site uma reportagem que aponta para um possível saída de Ben Affleck, o atual Batman das telonas, dos filmes da DC Comics nos cinemas.

De acordo com a publicação, a Warner Bros., responsável pelos longas da DC, estaria planejando “liberar elegantemente o Batman de Affleck”. A dispensa viria, de alguma forma, em um futuro filme com o herói nos cinemas.

Segundo o Hollywood Reporter, é possível que o ator já não esteja vivendo o personagem no filme The Batman, já confirmado pela Warner. Inicialmente, Affleck iria dirigir, escrever o roteiro e estrelar o longa, mas a companhia preferiu escolher para a direção Matt Reeves, que não quis utilizar o script do ator.

O real motivo para a possível dispensa de Ben Affleck, porém, não está confirmado. A reportagem do THR levanta algumas possibilidades. Uma delas é que Reeves planejaria uma trilogia de filmes solo do Batman e que o ator poderia estar muito velho para gravar os filmes futuros, quando já estará com cerca de 50 anos.

Além disso, a publicação lembra que Affleck deixou recentemente o elenco de Triple Frontier, filme da Netflix que será ambientado na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina.

Representantes de Ben Affleck se negaram a comentar a reportagem. O ator é esperado para participar neste final de semana do painel do filme Liga da Justiça, seu próximo longa como Batman, na Comic-Con de San Diego.