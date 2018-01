Wanessa Camargo paga mico ao vivo no programa do Gugu

Wanessa Camargo foi alvo de inúmeras brincadeiras na noite desta terça-feira, 3. A cantora participou do programa do Gugu, na Record, e acabou tendo problemas no palco. Quando o apresentador a convidou para cantar uma música, o playback que foi ao ar era da canção Shine It On. A música, no entanto, só podia ser ouvida pelos telespectadores enquanto no palco era só silêncio.

Sem entender o que aconteceu e, para não ficar parada, a filha de Zezé di Camargo resolveu cantar o refrão de Shine It On, deixando o áudio desencontrado com aquilo que os telespectadores estavam ouvindo. Para piorar a situação, Wanessa tentou emendar o refrão do hit O Amor não deixa, mas a decisão parece não ter sido a melhor, já que o público de casa ainda ouvia Shine It On.

Em sua conta oficial no Facebook, a artista esbravejou para cima da equipe técnica da Record. Segundo ela, a falha foi gritante. “Com humildade e todo respeito e carinho que tenho por vocês: melhorem, invistam, ensaiem. É inadmissível vocês deixarem os seus convidados passarem por tamanho desconforto – sendo eu, que já tenho os meus 15 anos de carreira e mereço o meu respeito”, disse.