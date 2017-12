Wanderléa e Erasmo Carlos se apresentam na Virada Cultural 2015

A Virada Cultural 2015, que será realizada dias 20 e 21 de junho, um final de semana, começou a divulgar sua programação em conta-gotas. Depois de anunciar que Portugal será o primeiro país homenageado desde a criação do evento, a organização informou na tarde de ontem que vai reservar o palco da Avenida São João para fazer uma programação voltada à Jovem Guarda.

A homenagem será feita no ano em que o movimento da Jovem Guarda, inaugurado há 50 anos com a estreia do Programa Jovem Guarda, na antiga TV Record, apresentado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléa. Serão 24 horas de shows, segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Cultura. A abertura será feita por Jerry Adriani (no sábado, dia 20, às 18h). Seu repertório romântico terá canções como Doce, Doce Amor e Querida.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sem se apresentarem juntos há mais de 10 anos, Leno e Lilian farão o retorno no mesmo palco. Vão cantar Pobre Menina e Devolva-me. Outros já confirmados são o grupo Golden Boys; o cantor Paulo Cesar Barros, da banda Renato e Seus Blue Caps; Ronald, da dupla Os Vips; e os roqueiros da banda Os Incríveis. Paulo Cesar Barros vai levar no repertório as músicas Não te Esquecerei e Tudo o Que sonhei, além de fazer versões para músicas dos Beatles e The Mamas and the Papas. Os Golden Boys, um quarteto de origem inspirada no grupo vocal norte-americano The Platters, deve cantar o clássico Only You, além da conhecida Alguém na Multidão.

As cantoras Martinha e Vanusa vão dividir o palco no mesmo dia 20. E, das atração mais aguardadas já no domingo, virão dois dos apresentadores do seminal Jovem Guarda, Wanderlea e Erasmo Carlos. Wanderlea estará acompanhada por um quarteto liderado pelo guitarrista Lalo Califórnia. Não devem faltar em sua apresentação canções de época como Prova de Fogo, Ternura e Pare o Casamento, além de músicas do DVD do show Maravilhosa. E Erasmo Carlos vai também mesclar seu repertório de anos 60 com músicas que lançou em seu disco mais novo, de 2014, Gigante Gentil.

Formato. O modelo da Virada pode sofrer alterações. Em recente entrevista ao Estado, o prefeito Fernando Haddad reconheceu que a violência, que sempre aumenta em um determinado período da madrugada, pode fazer com que, entre 2h e 5h da manhã, haja menos shows em alguns palcos abertos do centro. Ele afirmou, no entanto, que desistir da Virada agora seria jogar a toalha depois de garantir uma data importante no calendário do paulistano.

Os curadores de 2015 foram anunciados no início do mês passado. A lista de 16 nomes inclui o chef de cozinha Alex Atala, o produtor e roteirista do programa Viola, Minha Viola, da TV Cultura, Aloísio Milani; a cantora Cida Moreira; o diretor do Centro Cultural São Paulo, Pena Schmidt; e Martinho Lutero, maestro do Coral Paulistano.

Com relação ao homenageado Portugal, uma ação intitulada Experimenta Portugal, parceria entre o Consulado-Geral de Portugal em São Paulo e a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, quer celebrar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Os visitantes do Parque do Ibirapuera e do Pavilhão de Cultura Brasileira poderão experimentar a diversidade da cultura lusitana com atrações ligadas a gastronomia, vinhos, cinema, literatura e música.