Voz de Liam Gallagher brilha nos bastidores da gravação de ‘Champagne Supernova’ em documentário sobre Oasis; assista

Filme ‘Supersonic’, que ainda não tem data de chegada ao Brasil, foi produzido pela mesma equipe de longa sobre Amy Winehouse

Um novo trecho de Supersonic, documentário que registra a explosão para a fama do Oasis, uma das mais importantes bandas do britpop que avançou pelo mundo no início dos anos 1990, vai deixar os fãs dos irmãos Gallagher babando.

O vídeo lançado agora do longa produzido pela mesma equipe que transformou Amy, doc sobre Amy Winehouse, em um sucesso absoluto e vencedor do Oscar na categoria de melhor documentário, mostra um registro das gravações de Champagne Supernova, um dos maiores hits da banda de Manchester, lançado no histórico (What’s The Story) Morning Glory?, de 1995.

Nas imagens, o narrador explica a facilidade de Liam Gallagher, o mais novo dos irmãos e costumeiramente vocalista da banda, em registrar os vocais em qualquer uma das canções apenas ao ouvi-la uma vez – Champagne Supernova é só um dos exemplos disso.

Assista ao trecho:

Supersonic, que ainda não tem data de estreia no Brasil, chega aos cinemas britânicos em 2 de outubro. O filme traz imagens raras do grupo, que acabou em 2009. Supersonic enfoca nos três primeiros anos de atividades do quinteto e mostra os dois concertos realizados pelos britânicos no Knebworth Festival em 1996, quando eles se apresentaram para 250 mil pessoas.

O longa traz entrevistas com Liam e Noel Gallagher, a mãe dos músicos, membros da banda e cenas de bastidores de shows do grupo que revolucionou o rock britânico na década de 90.

Assista também ao trailer do filme: