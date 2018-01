Vocalista do Offspring conclui doutorado em biologia molecular

O vocalista do Offspring, Bryan “Dexter” Holland completou seu PhD em biologia molecular na University of Southern California – e agora pode ser chamado de doutor.

A conquista incomum para um músico de rock profissional vem de anos de dedicação, segundo a Consequence of Sound. Holland começou os estudos vários anos atrás, mas decidiu priorizar a banda.

O cerne do seu trabalho é a pesquisa do vírus HIV. “Minha pesquisa não é para ser um passo em direção à cura, mas eu acredito que acrescentar algo ao vasto conhecimento que adquirimos nos últimos 30 anos sobre o vírus ajuda a chegar lá de alguma forma”, disse Holland num comunicado à imprensa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Offspring – banda de clássicos do punk rock popular dos anos 1990, como The Kids Aren’t Alright e Pretty Fly (For a White Guy) – está em turnê na América do Norte, e em setembro toca no Brasil no Rock in Rio, no dia 24 de setembro.