Vocalista do Aerosmith proíbe Trump de usar ‘Dream On’ na campanha

O vocalista do Aerosmith, Steven Tyler, pediu ao comitê de campanha de Donald Trump que pare de usar o hit Dream On, tornando-se o mais recente artista a ficar irritado com a escolha musical do candidato republicano às primárias.

Os advogados de Tyler disseram que o hit de 1973 da banda foi reproduzido novamente em um comício de Trump, na Geórgia, no sábado, mesmo depois de os músicos terem enviado uma reclamação em agosto.

O uso da música – famosa pela voz de Tyler que alcança o clímax em gritos – “dá a falsa impressão de que ele é ligado, ou apoia a candidatura presidencial do sr. Trump”, informou uma nova carta dos advogados do cantor.

Datada de sábado, a carta pede que o comitê de campanha de Trump confirme em 24 horas que entende que não tem o direito de reproduzir Dream On.

“Se a campanha de Trump não estiver de acordo com nossas exigências, nosso cliente será forçado buscar todo e qualquer recurso legal, ou similar, que nosso cliente possa ter contra ele”, diz a carta.Não houve resposta imediata do comitê de campanha do pré-candidato republicano. (AFP)