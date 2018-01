Viúva de George Harrison encontra música perdida escrita para Ringo Starr

O rascunho de uma música inédita de George Harrison, guitarrista dos Beatles falecido em 2001, foi encontrado por sua viúva, Olivia Harrison, num assento de piano em sua casa. A própria Olivia confirmou a informação para o site britânico iNews.

Nas anotações, Harrison escreve que a música, intitulada Hey, Ringo, foi composta para seu amigo Ringo Starr, o baterista dos Beatles. “Hey, Ringo, agora eu quero que você saiba que sem você minha guitarra toca muito lentamente”, diz um dos versos.

“Eu nunca ouvi um baterista que consiga tocar tão bem quanto você”, diz outro trecho. “Havia um papel no banco do piano de George dentro eu achei a letra escrita para Hey, Ringo. Acho que data de cerca de 1970″, contou Olivia Harrison.

A viúva do Beatle revelou que George vivia esquecendo anotações por todos os lugares e não é uma surpresa ter achado essa no assento do piano. Olivia estava em busca de materiais inéditos do marido para integrar a biografia ilustrada do músico.

Ainda segundo Olivia Harrison, ela entregou a letra da música para Ringo Starr em fevereiro desse ano, na comemoração dos 74 anos do nascimento de George. “Ele (Starr) nunca tinha visto essa música antes. Ele disse, ‘o que é isso?’. Ele ficou tão surpreso.”

Agora, a expectativa é que Ringo componha uma melodia para a letra de Hey, Ringo.