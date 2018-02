Virada Gastronômica tem 30 barracas

Camila Hessel – O Estado de S. Paulo

A praça de alimentação oficial da Virada, situada no encontro da Rua XV de Novembro com a rua do Tesouro, funciona a todo vapor e sem confusão. As barracas mais disputadas são a do Pastel da Maria (casa que por diversas vezes ganhou o prêmio de melhor pastel da cidade) e a Macaxeira Nordestina, que vende apenas um prato: a mandioca cozida recheada com carne de sol e queijo e regada com creme de jerimum. Ao todo são 30 barracas que funcionam sem parar ate às 18h de domingo.

+ Na Virada, cinema pornô também é cultura

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Virada Cinéfila lota o Cine Olido

Mas a atracão gastronômica mais aguardada só começa as 8h: o Chefs na Rua. O evento vai ocupar toda a pista esquerda da Av. São Luis com 30 barracas tocadas por chefs famosos, como Jefferson Rueda, Raphael Despirite, Dagoberto Torres, Janaina Rueda e Maria Brigadeiro.