Virada Cultural 2013 anuncia aumento de 25% em sua programação em relação ao ano anterior

Roberto Nascimento

A Virada Cultural de 2013 será reforçada com novos palcos, programação, homenagens e maior foco em cultura popular. Serão 120 locais e 900 apresentações espalhados pelo centro de São Paulo entre os dias 18 e 19 de maio, um aumento de 25% na programação em relação a 2012. O encerramento ficará por conta dos Racionais MCs, que voltam à programação depois do conturbado show de 2007 e tocam no domingo à tarde, à luz do dia.

A Prefeitura estima um público de 4 milhões e investiu 10 milhões de reais nesta edição. “É um custo em conta se considerarmos o número de pessoas e o retorno que a Virada traz à cidade”, disse o secretário da Cultura, Juca Ferreira, à imprensa nesta quinta-feira ao comentar o aumento, também de 25%, nos gastos com a Virada.

Este ano, o Google colaborou com a prefeitura para desenvolver um aplicativo com a programação. A Rua 25 de Março e o Mercado Municipal estão entre os novos palcos, que terão também uma “Viradinha” com programação infantil.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Paulo Vanzolini, Chorão, Markus Ribas e o cineasta Carlos Reichenbach serão homenageados (este último com a curadoria de filmes trash). Entre os destaques da programação internacional estão George Clinton e Black Star, duo de rap formado por Mos Def e Talib Kweli. Feras do jazz, como Pharoah Sanders e o grupo The Fringe tocam no palco instrumental. Céu, Otto, Lucas Santtana, entre outros, representam a nova MPB.