Virada Cinéfila tem de Hitchcock a sessão Pink Porn

Enquanto milhares de pessoas circulavam em algazarra pela cidade, algumas centenas preferiam se esconder na sala escura para conferir a programação de cinema da Virada Cultural. Na região da República, além dos palcos, ruas e barracas de comida, que ainda ganhou várias festas paralelas nos prédios vizinhos, os cinéfilos da Virada faziam fila e lotavam o Cine Olido e o Cine Dom José.

Na já tradicional programação do Olido, a Sessão Trash Comodoro. Com curadoria do diretor Carlos Reinchenbach, falecido há menos de um ano, a atração das 22h era o longa Thriller, A Cruel Picture, de Alejandro Jodorowsky. Cena rara de silêncio e atenção em uma noite de multidões, tumultos e muito barulho.

Na região da Paulista, o Cine Sesc e o Centro Cultural São Paulo completavam a programação. Tradicional reduto da cinefilia na cidade, o CineSesc exibia de madrugada fila que se estendia para fora do cinema e ganhava o quarteirão. Tudo para tentar ver Disque M para Matar, de Alfred Hitchcock, na telona. Pouco antes, a rara sessão de São Paulo, A Sinfonia da Metrópole, com acompanhamento musical de Livio Tragtenberg, foi um dos pontos altos da Virada no cinema.

Mas talvez uma das cenas mais raras da história da cena cultural de São Paulo era a fila que se formava de hora em hora na porta do lendário Cine Dom José, na Rua Dom José Gaspar, no Centro, que exibiu a inusitada mostra Pink Porn. Prova de que, na Virada Cultural, cinema pornô também é cultura.

Na madrugada de sábado para domingo, os cinéfilos, os curiosos e os freqüentadores assíduos lotavam o Cine Dom José. A fauna eclética fez do local um dos mais animados. “Desde que as sessões começaram, às 18h, tem tido umas 200 pessoas por filme”, comentava o bilheteiro da casa. “E o melhor é que, ao contrário do que costuma acontecer, hoje está cheio de mulher e casal”, emendou um frequentador habitual do cinema. “Devia ser sempre assim. Pornô e erotismo também é cultura”, completou um ‘visitante ocasional’.

“Vim para conferir o tipo de pessoa que vem a um cinema como este. Na Virada todo mundo se mistura e fica mais legal ainda”, comentou R. A., designer gráfico que nunca tinha ido a um ‘cine privê’ antes. “O mais engraçado é o cheiro de pinho que tem aqui dentro. A faxina é importante. Estou adorando, apesar da gritaria de alguns quando surgem cenas mais picantes na tela. Mas se não fosse na Virada, eu jamais pisaria num cine privê”, brincou a estudante L.V, de 18 anos.

Ousada e bem humorada, a programação Pink Porn do Cine Dom José, que seguiu até às 18h de domingo, exibiu na verdade filmes com nomes de impacto, como Um Belo Mistério: A Lenda do Grande Pênis; Ejaculando Orações: Uma Prostituta de 15 Anos de Idade, Dona de Casa: Sexo da Tarde, entre outros. Na tela, no entanto, o que se viram foram porno softs, filmes de época que, em vista do que se vê hoje na própria internet, são quase histórias românticas. “Hoje a noite é especial. Tem garotas aqui. Não podia ser nada exagerado”, brincou R.A.