Virada Cinéfila lota o Cine Olido

Enquanto milhares de pessoas circulavam pela região da República, pelos palcos, ruas e barracas de comida da região, que ainda ganhou várias festas paralelas nos prédios da região, os cinéfilos da Virada faziam fila e lotavam o Cine Olido.

Na programação, a Sessão Trash Comodoro. Com curadoria do diretor Carlos Reinchenbach, falecido há menos de um ano, a atracão das 22h era o longa thriller, A Cruel Picture, de Alejandro Jôodorowsky.

Ao lado do Cine Dom José, que exibe a inusitada mostra Pink Porn, do Cine Sesc e do Centro Cultural São Paulo, o Cine Olido é o QG do cinema na Virada.