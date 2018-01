Viola Davis posta foto ao lado da filha na cerimônia do Globo de Ouro

A atriz Viola Davis, que está concorrendo na categoria de melhor atriz em série de drama no Globo de Ouro deste ano pelo seu papel em How to get away with murder, postou uma foto ao lado da filha na cerimônia. “Eu e meu bebê na cerimônia do Globo de Ouro”, publicou. Viola Davis, é uma das queridinhas do público.

Veja também

AO VIVO: Acompanhe a cobertura em tempo real da premiação

Segurança reforçada no Globo de Ouro gera engarrafamento

Quem merece o prêmio é Jon Hamm, diz Wagner Moura