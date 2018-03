‘Vingadores: Guerra Infinita’ ganha novo trailer; veja

O aguardado novo filme da Marvel, Vingadores: Guerra Infinita, ganhou nesta sexta-feira, 16, o seu novo trailer. O filme tem previsão de estreia no Brasil para 26 de abril.

Na prévia, o grande vilão do Universo Marvel, Thanos (Josh Brolin), é apresentado. Com o plano de recolher as Jóias do Infinito e destruir metade da população da Terra, ele aparece lutando diretamente contra o Homem de Ferro (Robert Downey Jr.) e Capitão América (Chris Evans).

O trailer também conta com cenas cômicas e encontros inusitados, como o do Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) com o Homem-Aranha (Tom Holland).